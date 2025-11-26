Студенты из Татарстана завоевали медали на соревнованиях по робототехнике в Китае

Татарстанские студенты завоевали призовые места на международных соревнованиях по робототехнике, программированию, искусственному интеллекту и гонкам дронов, которые с 21 по 23 ноября проходили в городе Циндао (Китай). Об этом сообщает Министерство образования и науки РТ.

Республику представляли обучающиеся Казанского техникума информационных технологий и связи, Лаишевского технико-экономического техникума и Лицея-инженерного центра.

В направлении «Мастер неба – гонки дронов» второе место занял учащийся 8 класса Лицея-инженерного центра Даниил Федотов под руководством замдиректора по технологическому образованию и педагога дополнительного образования лицея Никиты Ильина.

В соревнованиях по «Мобильной робототехнике» победу одержал студент КТИЦС Даниль Сабиров, второе место – студент КДИЦС Ислам Бариев. Среди участников дрон-гонок первое место заняли студенты КДИЦС и Лаишевского техникума – Булат Нургалиев и Рузаль Миннемуллин.

Мероприятие направлено на укрепление профессиональных и дружеских связей между странами, обмен опытом в области образования и развитие инноваций в сфере передовых технологий.

Соревнования соответствуют задачам национального проекта «Беспилотные авиационные системы».