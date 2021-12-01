Студенты из Татарстана выиграли более 6 млн рублей на проекте «Твой ход»

В Татарстан вернулись победители Всероссийского студенческого проекта «Твой ход». В аэропорту их встретила заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан Софья Мустафина, сообщили в пресс-службе ведомства.

«“Твой Ход” — конкурс, открывающий целый мир возможностей. Мы очень рады, что молодежь Татарстана активно принимала участие и получила достойную награду – ребята привезли более 6 млн рублей. Молодые люди планируют потратить их на свое развитие, вклад в свое личное дело. Мы верим в каждого и считаем отличным стартом и высокой планкой на будущее», – заявила она.

Награды в 1 млн рублей удостоены студенты КФУ Максим Савкин и Инзиля Шакирова, студентка КИУ Анжелика Абдысадыкова и студент КГЭУ Евгений Дьячук. Кроме того, Казанский государственный энергетический университет получил 2,5 млн рублей.

Полученные деньги молодые люди могут потратить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Так, студентка КФУ Инзиля Шакирова на полученный грант планирует реализовать свой медиапроект.

«Выходя на сцену, я чувствовала, что сделала все правильно, отработала свое направление на максимум и достигла цели. Помимо полученных средств, конкурс открыл мне много возможностей, вне стандартной программы я много знакомилась с людьми, это помогло в части развития моего проекта и дальнейшего взаимодействия. Кроме того, я была спикером своей команды – презентовала нашу идею перед большой аудиторией с руководителями крупнейших компаний. Это очень вдохновило меня», – поделилась участница.

Также она рассказала, что вместе с командой работала по направлению «Говорю о главном». Им нужно было проработать модель трудоустройства студентов после завершения учебного заведения.

Напомним, финал конкурса проходил с 27 по 29 ноября на федеральной территории «Сириус». В нем приняли участие 1000 человек, из них 38 – из Республики Татарстан.