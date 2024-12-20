Студенты из Татарстана выиграли 7 млн рублей на конкурсе «Твой ход»

Семь из 37 прошедших в финал представителей Татарстана стали победителями IV сезона всероссийского проекта «Твой ход». Об этом сообщает Минмолодежи Татарстана.

Победители получили в общей сложности 7 млн рублей, которые смогут потратить на реализацию своих идей. Среди лучших оказались Даниил Ченцов из Казанского государственного энергетического университета, Элизабет Абрамова из Казанского национального исследовательского технологического университета, Адиля Зиннатуллина из Казанской государственной консерватории имени Жиганова, а также представившие КФУ Юрий Маясин и Ольга Чурикова, студентка Казанского института (филиала) Всероссийского государственного университета юстиции Диана Чудакова.

Проект организован Минобрнауки, Росмолодежью и АНО «Россия — страна возможностей». Он способствует реализации целей национального проекта «Образование».

Как отметили в ведомстве, это последний всероссийский проект 2024 года, направленный на поддержку инициатив и раскрытие потенциала студентов в РФ.