Студенты из Татарстана встретились с представителями республики в МПГУ

Фото: t.me/PolpredstvoRT

В Московском педагогическом университете (МПГУ) прошла встреча студентов из Татарстана с представителями республики. Сейчас в вузе обучаются 149 студентов из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

В зале ученого совета с молодежью встретились заместитель Полномочного представителя Татарстана в РФ Эмиль Файзуллин, начальник управления профессионального образования и науки министерства образования Татарстана Андрей Федоров, а также и.о. первого проректора МПГУ Виктор Дронов и советник при ректорате Нина Яковлева.

Нина Яковлева отметила важность роли учителя. «Учитель – это штучный товар. Мы готовим детей для всей страны. Очень важно, чтобы дети любили свою малую родину, которая их вырастила, и были ей полезны», – сказала она.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши выпускники несли свои знания в своих родных регионах, как посланцы уже нашего университета», – добавил Виктор Дронов.

Эмиль Файзуллин поздравил студентов с обучением в одном из ведущих университетов страны и рассказал о работе Полпредства Татарстана, направленной на объединение земляков, включая молодежь.

Андрей Федоров подробно остановился на педагогических кадрах республики, перспективах трудоустройства будущих учителей, образовательных проектах и социальной поддержке педагогов. «Всех с удовольствием ждем домой в Казани и других городах Татарстана! Хотя бы на выходные приезжайте», – пригласил студентов Федоров.

Директор школы из Бугульмы Галина Дулова обратилась к молодежи: «Мы в вас нуждаемся! Сила малой родины – это вы. Мы очень хотим, чтобы вы пришли в школы с новой волной идей!».