Студенты из Татарстана стали лучшими в стране в сфере гостеприимства

В 2024 году 39 участников студенческих сервисных отрядов из Татарстана работали в составе всероссийских проектов в Краснодарском крае и на Сахалине.

Бесплатно получая дополнительную специальность по специальностям сферы гостеприимства, студенты ежегодно выезжают работать в крупнейшие отели страны – официантами, барменами, поварами, горничными, спасателями, озеленителями. Лето сервисные отряды завершают последними - сезон отпусков на южных курортах начинается в мае и завершается в конце сентября.

«Сфера гостеприимства является одним из ключевых секторов экономики, оказывающим значительное влияние на развитие туризма и инвестиционную привлекательность российских курортов. Качественный сервис и высокий профессионализм персонала являются основой успеха любого отеля или ресторана. С 2018 года по инициативе Татарстана на Черноморском побережье реализуются всероссийские трудовые проекты сервисного направления» - отмечает директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, член Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

По итогам трудового сезона отряд «Оникс» из Казанского государственного энергетического университета стал лучшим в составе Всероссийского сводного студенческого сервисного отряда «Метрополь». Борьба за победу была непростой – на проекте трудились 108 ребят из 7 регионов от Крыма до Сибири.

«Путь к победе был не простым. Мы прошли через множество испытаний: бессонные ночи, упорные тренировки, нескончаемые репетиции. Но мы не сдавались, мы боролись до конца. Ведь мы знали, что наш успех – это результат наших общих усилий, нашей веры в себя и нашей любви к тому, что мы делаем. Мы с гордостью можем сказать, что наш отряд стал лучшим благодаря нашей сплоченности, нашей трудолюбию и нашему желанию побеждать», - делится впечатлениями командир отряда Маргарита Вахитова.

Для отряда это вторая победа всероссийского масштаба – ребята уже забирали знамя проекта «Ялта» в 2021 году. Два года подряд «Оникс» оставался на вторых местах, но это не стало поводом опустить руки.

«Мы долго готовились к этому выезду – проводили жесткий отбор в отряд, проходили обучение, заранее ставили номера. Много сил было вложено и в работе, и в творческой деятельности. Конкуренция на всероссийских проектах очень высокая – с двумя отрядами мы шли почти наравне. Радовались победам, но еще серьезнее воспринимали поражения, анализировали, как стать лучшими в следующем конкурсе, поддерживали друг друга. Когда на закрытии назвали наш отряд, я сначала даже не поверила до конца. Казалось, что я сплю… Сейчас уже пришло осознание ответственности и желание закрепить статус лучшего отряда на долгие годы, поэтому только эшлибез и только алга, - рассказывает о пути к победе руководитель пресс-службы «Оникса» Рината Лысенко.

Также в этом году сервисные отряды из Татарстана впервые работали на трудовом проекте на Сахалине. По итогам сезона студентка Казанского филиала РГУП Дана Петрова получила звание лучшего комиссара проекта, а отряд «Contact» под ее руководством стал вторым по производственным показателям.

К концу 2024 году Российские студенческие отряды планируют обеспечить 25 тысяч участников сервисных отрядов работой. Уже сегодня, благодаря деятельности РСО 10 миллионов гостей отечественных курортов, гостиниц, ресторанов и аэропортов получили высококачественный сервис и комфортный отдых.

В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. Завершится год Всероссийским слетом, который пройдет осенью в Москве и соберет более 15 000 участников движения.

За 65 лет существования движения школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие страны.