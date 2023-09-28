Студентов из Казани признали лучшими водителями в Татарстане

В Казани прошел финал республиканского конкурса водительского мастерства среди студентов «Автосессия». В нем приняли участие 27 команд из 22 районов Татарстана.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Сначала участники прошли теоретический экзамен, а потом продемонстрировали свои навыки вождения на спецплощадке.

В командном зачете первое место заняли учащиеся Казанского филиала Российского государственного университета правосудия, второе – Заинский политехнический колледж, а третье место заняли студенты Казанского юридического института МВД России.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В личном зачете все призовые места достались студентам Казанского филиала Российского государственного университета правосудия: первое место – Елизавета Загидуллина, второе – Кирилл Наумов, третье – Рамиль Нигматуллин.

Победителям и призерам вручили кубки, медали, дипломы и ценные призы, сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции.