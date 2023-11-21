Студенты из Казани на международном конгрессе представят разработки по нефтедобыче

Студенты из Татарстана представят на II Молодежном научном конгрессе стран Организации Исламского сотрудничества работы, которые базируются на опыте республики в области нефтедобычи. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал проректор по внешним связям КФУ Тимерхан Алишев.

«Один из основных вопросов, который стоит перед нефтедобычей республики Татарстан – это вязкая, зернистая, тяжелая нефть. Её переработка действительно затруднена, более того она оставляет серьезный экологический след», - отметил спикер.

Одна из задач, которая ставится в том числе в лабораториях КФУ – это подземное облагораживание нефти, чтобы добывать более легкие фракции и сократить экологический ущерб до минимума.

«Многие из тех стран, которые приедут на конгресс – нефтедобывающие. Они занимаются вопросами ухода от нефтегазовых источников энергии, думают, как повысить экологичность и эффективность добычи, использовать попутные газы, например – водород», – добавил проректор по внешним связям КФУ.

Обмен опытом в рамках конгресса будет полезен и позволит найти новые решения по этим важным экологическим вопросам.

Напомним, в Казани с 26 по 29 ноября пройдет II Молодежный научный конгресс стран Организации Исламского сотрудничества, а также Премия молодых лидеров БРИКС и ШОС. Участие в нем примут 100 молодых ученых и исследователей из более чем 20 стран-участниц ОИС и России.