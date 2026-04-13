Студенты из Челнов выиграли по 1 млн рублей на развитие бизнес-проектов

Студенты из вузов Набережных Челнов стали победителями федерального конкурса «Студенческий стартап» и получили гранты по 1 млн рублей на развитие собственных бизнес-проектов. Об этом на аппаратном совещании сообщила начальник управления по делам молодежи Лейсан Видинеева.

Среди победителей – студент НЧИ КФУ Егор Фомин, разработавший мобильное приложение, упрощающее работу инженеров с нормативной документацией. Проект прошел путь от курсовой работы до готового продукта и в перспективе будет размещен в магазинах приложений.

Студентка Набережночелнинского института КФУ Венера Давлетшина представила приложение для развития внутреннего туризма в Татарстане. В нем собрана информация не только о Казани как традиционном туристическом центре, но и о Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге.

Студенты Набережночелнинского государственного педагогического университета Лиана Созинова и Расуль Насибов разработали интерактивный проект «Дорисуй и раскрась», представляющий собой мини-пособие по национальному достоянию Республики Татарстан.

Магистрант того же вуза Ильмира Фазульянова подготовила прописи для леворуких детей – учеников начальных классов.