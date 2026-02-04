Студенты из 19 российских вузов стажируются в Университете Султана Кабуса в Омане

Фото: пресс-служба Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»

Встреча российских студентов, изучающих арабский язык в рамках образовательной программы, с заместителем председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Маратом Гатиным прошла в Университете Султана Кабуса в Омане. Общение стало частью стажировки, которая проводится в университете уже третий год подряд.

Ранее в программе участвовали студенты из России, стран ближнего зарубежья и Южной Кореи, однако в этом году география проекта расширилась – к нему присоединились представители Китая и Эстонии. В текущем сезоне стажировка объединила 84 участника, 38 организаторов и 83 волонтера.

Учебная программа включала 48 интенсивных часов. Россию представляет 71 студент из 19 вузов страны, в том числе 11 человек из Татарстана.

Фото: пресс-служба Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»

Организатором стажировок для российских студентов выступает Центр арабской культуры «Аль-Хадара». Открывая мероприятие, представитель центра Эмилия Байрамова напомнила об истоках программы: первые зимние образовательные треки стартовали в 2020 году на базе Русского дома в Александрии, который в тот период возглавлял Марат Гатин.

По ее словам, практический и организационный опыт, полученный в ходе первой программы, впоследствии был использован при разработке моделей других стажировок.

В ходе встречи Марат Гатин рассказал о деятельности Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», созданной в 2006 году. Он отметил, что с прошлого года структура развивает проектную деятельность по трем ключевым направлениям.

Фото: пресс-служба Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»

Экономический блок сосредоточен на исламском банкинге и халяль-индустрии, гуманитарный – на конкретных результатах сотрудничества, включая взаимодействие Болгарской исламской академии с университетом Аль-Азхар. Культурное направление, по его словам, в 2026 году будет тесно связано с Казанью, которая получит статус культурной столицы исламского мира.

Диалог со студентами прошел в интерактивном формате. Участники задали четыре ключевых вопроса. Студентка РАНХиГС Алина Волкова поинтересовалась, какие навыки необходимы для глубокой работы с регионом. Марат Гатин подчеркнул, что важно понимать культуру и образ жизни народов региона, а участие в подобных стажировках помогает сформировать это понимание на практике.

Отвечая на вопрос о перспективных сферах сотрудничества помимо культуры и исламского банкинга, он отметил потенциал научно-академического взаимодействия, в том числе в IT-сфере, биологии и химии. Говоря о трудностях в работе с зарубежными партнерами, спикер обратил внимание на необходимость терпения и понимания особенностей восточного менталитета.

Фото: пресс-служба Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир»

Вопрос студента РХТУ имени Менделеева Дмитрия Деркача, касающийся научно-технического сотрудничества, также подтвердил перспективность этого направления.

Практическим итогом встречи стало объявление о создании представительства Татарстана в Омане под эгидой Группы стратегического видения. Обращаясь к студентам, Марат Гатин отметил, что именно они становятся важным связующим звеном между культурами, подчеркнув, что культура и образование в итоге создают основу для развития экономических и деловых связей.

В завершение встречи к участникам обратился декан факультета социальных наук и искусств Университета Султана Кабуса Мухаммад бен Насер ас-Сакри. Он подчеркнул стратегическую значимость подобных встреч, отметив, что их цель заключается в укреплении связей и развитии многостороннего сотрудничества.

По его словам, изучение языков играет ключевую роль в понимании культур, поскольку язык является мостом к взаимопониманию. Декан пожелал участникам, чтобы пребывание в Омане стало для них полезным и плодотворным.