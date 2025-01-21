Студенты из 13 регионов приехали в Челны, чтобы собирать «КАМАЗы»

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

В Набережных Челнах дали старт работе всероссийского студенческого производственного отряда «КАМАЗ». Проект впервые реализуется в зимний период и продлится до 28 февраля. Работать на автогиганте приехало 213 участников Российских студенческих отрядов из 13 регионов России, сообщает пресс-служба студотрядов Татарстана.

«Привлечение студенческих отрядов к работе на предприятиях оборонно-промышленного комплекса — это не просто актуальная, а стратегически важная задача для нашей страны. В 2024 году ПАО „КАМАЗ“ стало ярким примером эффективного сотрудничества, приняв на работу 1917 студотрядовцев. Создание зонального штаба на предприятии позволило организовать круглогодичное трудоустройство, что является прорывным решением», — отметил директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, член наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

«И сегодня, чтобы увеличить показатели и вписать новую главу в историю студенческих отрядов, впервые в стране мы запускаем зимний этап трудового производственного проекта. 213 молодых людей из 13 субъектов России приехали работать, демонстрируя готовность внести свой вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и укрепление экономики нашей страны. Это подтверждает, что студенческие отряды — это мощный кадровый ресурс, способный решать самые сложные задачи», — выразил уверенность он.

Участники движения работают на четырех заводах автогиганта по девяти специальностям на каждом этапе производства грузовиков — от сортировки отливок деталей до финальной сборки автоматики перед выпуском автомобилей с конвейера. Летом прошлого года КАМАЗ уже объединил студентов со всей страны: за два месяца работы 300 учащихся собрали 9 тыс. грузовых автомобилей, 13 тыс. кабин и 3 тыс. двигателей.

Для работы в этом году профильные рабочие профессии уже получили 740 учащихся из Татарстана, а в целом по стране их количество достигло почти 2 тыс. География проекта разворачивается от Архангельска до Сибири, активно приезжают и представители новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик. Для многих КАМАЗ стал первым рабочим местом, а для кого-то — началом будущей карьеры, отметили в пресс-службе студотрядов РТ.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов РТ

Александр Решетняк из Донецка летом приехал в Татарстан впервые. За трудовой семестр ему понравилось предприятие, и к концу сентября он вернулся на КАМАЗ на постоянную работу, благо, дистанционный формат обучения позволяет это.

«Работа позволила мне освоить новое для меня дело и заставила полюбить машиностроение еще сильнее. А еще КАМАЗ воспитал во мне профессиональные качества, которые позволили мне занять третье место в конкурсе профмастрества среди фрезеровщиков на станках с ЧПУ. Но я до сих пор с трудом верю, что легендарные „КАМАЗы“, которые я видел с детства, теперь выпускаются в том числе и благодаря моему труду! Это невероятное чувство, когда осознаешь, что ты, пусть и небольшой частью, причастен к созданию чего-то такого масштабного и значимого для страны. Я хочу развиваться в промышленной отрасли, и эта работа дала мне не только ценный опыт, но и огромное чувство гордости за возможность быть полезным для развития государства», — заявил Решетняк.

Помимо трудовой занятости участников студотрядов ждут творческие и спортивные мероприятия, обучающие мастер-классы и возможность пообщаться с руководством КАМАЗа. В конце января студенты поедут в «Снежный десант» — оказывать бытовую помощь местным жителям и проводить со школьниками профориентационные мероприятия. Имя лучшего в труде и творчестве отряда назовут во время закрытия проекта в конце февраля.