Студенты ИТИС КФУ получили гранты почти на 5,7 млн рублей от Правительства Татарстана

Фото: пресс-служба IT-парка имени Башира Рамеева

Тридцати студентам 1-го курса Института информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета в IT-парке имени Башира Рамеева вручили гранты Правительства Республики Татарстан на обучение в сфере информационных технологий. Об этом сообщает пресс-служба IT-парка.

Стоимость первого года обучения в 2023 году составляет 189 960 рублей. Таким образом, общая сумма грантов, предоставленных студентам, равняется 5 698 800 рублям.

Студентам вручил гранты глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. «Грантовая система нацелена на поддержку талантливых студентов IT-профиля, удержание лучших кадров в республике. Мы уделяем этому большое внимание, потому что главная точка роста отрасли — это люди, увлеченные профессионалы, которые компетентно будут решать важные для республики задачи», — подчеркнул он.

Гранты предоставляются студентам Института информационных технологий и интеллектуальных систем в соответствии с постановлением Кабинета Министров РТ на ежегодной основе начиная с 2011 года. Утверждается, что это позволяют привлечь лучших абитуриентов со всей России и стран СНГ в целях национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» (как и другие нацпроекты, инициирован Президентом РФ Владимиром Путиным).

На курсах с 2-го по 4-й гранты распределяются среди студентов по успеваемости. При этом по окончании обучения грантополучаталям необходимо будет отработать на предприятиях, зарегистрированных на территории республики, по специальности с момента окончания обучения в течение периода, равному сроку обучения по гранту. Если грантополучатель осуществляет трудовую деятельность в органах государственной власти РТ или в подведомственных им организациях, срок отработки сокращается в два раза.

Конкурсный отбор занимается специальная комиссия, включающая представителей Минцифры, ИТИС, IT-компаний. Гранты получают студенты, заключившие договор на обучение на коммерческой основе, представившие заявление и необходимый комплект документов в конкурсную комиссию.