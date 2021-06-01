Студенты и выпускники оценили качество обучения в вузах Татарстана на 6,6 из 10 баллов

Студенты и выпускники оценили качество обучения в вузах Татарстана в среднем на 6,6 баллов из 10 возможных. Исследование восприятия аспектов получения высшего образования в вузах Татарстана представило агентство «ПромРейтинг».

Согласно исследованию, качество высшего образования, полученного в России, по мнению студентов и выпускников, уступает качеству западного образования. Так считают 68,4% опрошенных.

Ожидания от процесса обучения у 72,3% опрошенных выпускников и студентов татарстанских вузов совпали с реальностью. Абсолютное большинство опрошенных студентов и выпускников удовлетворены выбором профессии — 82,4%. Большинство учащихся и выпускников (58,3%) планируют в будущем работать по вузовской специальности.

Главными проблемами системы высшего образования Татарстана, по мнению опрошенных, являются устаревшие программы обучения, недостаток практики, слабая материально-техническая база вузов, некомпетентность преподавателей, сложность совмещения учебы и работы.

Участвующие в опросе татарстанские абитуриенты наиболее предпочтительными профилями обучения назвали IT, гуманитарные и физико-математические науки, медицину, экономику и управление.

Более трети опрошенных абитуриентов (30,3%) после получения высшего образования в Татарстане планируют переехать в другой регион России или другую страну мира. Еще почти 40% абитуриентов активно задумываются над этим вопросом.

Специалисты исследовательского агентства составили социологическую анкету и предложили ответить на вопросы 600 респондентам из Татарстана.