Студенты и сотрудники Поволжского университета подключились к плану «Буран»

Фото: пресс-служба Поволжского университета спорта и туризма

Студенты и сотрудники Поволжского университета спорта и туризма подключились к городскому плану «Буран» и помогают убирать снег на территории вуза.

На фоне обильных снегопадов коллектив университета вышел на расчистку сугробов, поддержав городские службы. Решение стало особенно актуальным после того, как мэр Казани Ильсур Метшин объявил о продлении плана «Буран» – городу необходимо завершить уборку снега до прихода сильных морозов.

Студенты и преподаватели не остались в стороне: вооружившись лопатами, они вместе расчищают территорию университета, демонстрируя сплоченность и ответственность в сложных погодных условиях.

Фото: пресс-служба Поволжского университета спорта и туризма

Третьекурсник Камиль Вагизов рассказал, что инициатива присоединиться к уборке снега исходила от преподавателей, и студенты охотно ее поддержали. По его словам, такая работа позволяет не только помочь вузу, но и провести время на свежем воздухе с пользой для здоровья. Он уточнил, что, например, кафедра теории и методики баскетбола и волейбола занимается расчисткой правого крыла лестницы у Аллеи флагов.

Студент Ратмир Семенов, в свою очередь, отметил, что помощь в уборке снега в непростых погодных условиях важна для всего города. Он подчеркнул, что совместная работа укрепляет командный дух и единство коллектива, а также создает здоровую соревновательную атмосферу, характерную для спортивного университета.