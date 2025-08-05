Студенты и школьники Татарстана могут попасть во Всероссийскую лигу по гонкам дронов

Школьники и студенты из Татарстана могут попробовать свои силы в конкурсном отборе для участия во Всероссийской студенческой лиге по гонкам дронов. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гонок дронов России (ФГДР).

К участию приглашаются учащиеся от 7 до 18 лет, а также студенты вузов и колледжей, участники технологических кружков и представители научных или образовательных учреждений.

Организатором выступает ФГДР. Отбор проводится в рамках проекта «Всероссийская студенческая лига по гонкам дронов 2.0. Сезон 2025», который стал победителем грантового конкурса Минспорта РФ.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Развитие физкультуры и спорта» и направлен на развитие студенческих сообществ по дрон-рейсингу, а также проведение внутренних лиг и соревнований в регионах.

Срок подачи заявок – до 10 августа. Участие в проекте позволит образовательным учреждениям получить специализированное оборудование, а студентам – пройти онлайн-обучение и принять участие в отборочных и финальных этапах соревнований.

Активная фаза проекта продлится с 1 сентября по 25 декабря 2025 года.

Дополнительные сведения размещены на сайте Федерации гонок дронов.