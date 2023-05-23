Студенты и школьники Нижнекамска сразились в интеллектуальной игре «ХимикУм»

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

В нижнекамском лицее № 35 состоялась третья интеллектуально-познавательная игра «ХимикУм». В ней приняли участие 22 команды школьников и студентов города. Проект организован при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Его цель — повысить интерес и увлеченность детей к химии и повысить уровень их знаний по этому предмету.

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

«Ребята при подготовке к данному конкурсу глубже погружаются в химию и понимают, интересно ли им данное направление. Полученные в ходе подготовки к конкурсу знания помогут в будущем для участия в различные рода конкурсах и олимпиадах, в том числе к олимпиадам всероссийского уровня.

Подобные мероприятия позволяют не только оценить степень знаний школьников, но и определить их внутренний интерес, мотивацию к определенной профессии», — объяснила Анастасия Смирнова, главный эксперт по связям с муниципальными органами НКНХ.

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

Первый этап интеллектуальной игры традиционно проходит в формате квиза. Задача участников — за 30 секунд назвать загаданный химический элемент. Все вопросы с «подвохом», без подготовки ответить не получится.

«Это битва логики, а не умов. Чтобы найти верный ответ, нужно думать и искать неординарные решения. „ХимикУм“ показывает способность широко мыслить и смотреть на мир под другим углом», — говорит Ярослав Козлов, ученик школы № 27.

Команда 35-го лицея — победитель прошлой игры и в этом году участвует вне конкурса. Однако, если ребята наберут больше всех балов, то кубок чемпиона — их. Играть в таком статусе ребятам даже нравится, их вдохновляет показывать лучший пример для соревнующихся.

«Загвоздок в вопросах, как и участников, стало больше. Игра сложнее, интереснее. Видно, что ребятам так играть гораздо увлекательней», — говорит Виктория Биназьева, ученица лицея № 35.

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

Конкурс традиционно проводится в лицее № 35. Здесь же три года назад он и зародился.

«Уровень игры сильный, интерес у участников заметен. Так что, перспектива играть есть. Мы будем продолжать „ХимикУМ“, с каждым годом только увеличивать его масштабы», — говорит Ирина Хомякова, модератор игры «ХимикУМ».

Итоги игры — из 22 команд первое место в этом году заняли две: ученики лицея № 24 и лицея № 35, 2-е место — команда лицея № 32, 3-е место — команда лицея № 2. Всех наградили призами и дипломами.

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

«Очень позитивные впечатления от игры. Мы узнали наш уровень знания химии, уровни других участников. Здорово, что „УмникУм“ — игра командная. Мы здорово сыгрались, научились взаимодействовать друг с другом, подбадривать сокомандников», — поделилась впечатлениями Команда лицея № 24.

Интеллектуальная игра «ХимикУм» с каждым годом набирает популярность среди школьников и студентов. У организаторов в планах выйти на региональный уровень, в 2024 году планируется открыть прием заявок и для иногородних участников.