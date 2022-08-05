Студенты и школьники из Татарстана приглашаются к участию в конкурсе «Веление времени»

Школьники и студенты из Татарстана могут представить свои проекты на всероссийский конкурс «Веление времени». К участию приглашаются молодые люди от 14 до 25 лет, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Научные работы принимаются по трем направлениям: гуманитарные, правовые, экономические дисциплины. Работа участника должна включать идеи, разработки и исследования по указанной тематике.

«Основной целью проведения конкурса является привлечение молодежи к решению задач, объявленных Стратегией национальной безопасности Российской Федерации в гуманитарной, социальной и экономической сферах», — говорится в сообщении.

Проекты принимаются до 7 ноября и пройдут два тура оценки: заочный и очный. Второй этап состоится в рамках XIII Всероссийской конференции обучающихся, которая пройдет с 30 ноября по 1 декабря 2022 года.