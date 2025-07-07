Студенты и школьники из 39 регионов начали трудовую смену в «Алабуге»

Фото: пресс-служба студенческих отрядов Республики Татарстан

В особой экономической зоне «Алабуга» в Татарстане дан старт двум масштабным трудовым проектам Российских студенческих отрядов. В рамках Всероссийской стройки «Алабуга Строй» на объектах задействованы порядка 2 500 студентов из 39 регионов страны. Ещё около 500 подростков и студентов колледжей со всей России начали участие во втором этапе проекта «Алабуга ТОП».

Как отметил председатель Наблюдательного совета РСО, первый зампред Комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселёв, вовлечение молодёжи в такие инициативы помогает не только развивать экономику и инфраструктуру региона, но и формирует у участников навыки командной работы, чувство ответственности и осознание личного вклада в развитие страны. По его словам, именно такие проекты позволяют выстраивать систему подготовки кадров с раннего возраста.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов Республики Татарстан

В этом году студенческая стройка стала крупнейшим проектом РСО: молодые люди трудятся на возведении жилого комплекса «Средиземный парк», выполняя отделочные и монтажные работы. Параллельно в «Алабуге» продолжается уникальный для России проект «Алабуга ТОП» — единственная в стране стройка, в которой участвуют несовершеннолетние. В июльском потоке задействованы 491 подросток из 31 региона. За всё лето на проекте поочерёдно поработают более 1 000 участников, выполняя вспомогательные работы под наставничеством старших бойцов студотрядов. Помимо трудовой деятельности, для ребят организованы спортивные, творческие и интеллектуальные мероприятия.

Фото: пресс-служба студенческих отрядов Республики Татарстан

С 2022 года на территории ОЭЗ «Алабуга» реализовано девять трудовых проектов РСО, в которых приняли участие более 7 000 человек. В этом году инфраструктура расширяется, проекты растут по численности и географии, а подростки и студенты получают возможность не только заработать и получить опыт, но и всерьёз рассмотреть «Алабугу» как место будущей учёбы или карьеры.