Правительство РФ анонсировало появление технологических коворкингов в вузах страны

Студенты и сотрудники вузов смогут реализовывать университетские технологические бизнес-проекты в коворкингах, где им бесплатно предоставят консультации и методическую поддержку от экспертов бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Специальная программа грантов рассчитана на 3 года. Отбор вузов для участия будет проводить АНО «Платформа Национальной технологической инициативы». Планируется создать 60 технологических коворкингов, где смогут обучаться и работать не менее 1 тыс.человек. Таким образом студенты и сотрудники смогут также найти инвесторов для своих проектов.

Общий объем грантов составит 210 млн рублей. В первый год вузы-участники смогут получить максимум 791 тыс. рублей, во второй – свыше 1,1 млн рублей, в третий – более 1,4 млн рублей.