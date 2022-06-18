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Ру Тат
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Наука и образование
18 июня 2022  13:29

Правительство РФ анонсировало появление технологических коворкингов в вузах страны

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Студенты и сотрудники вузов смогут реализовывать университетские технологические бизнес-проекты в коворкингах, где им бесплатно предоставят консультации и методическую поддержку от экспертов бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Специальная программа грантов рассчитана на 3 года. Отбор вузов для участия будет проводить АНО «Платформа Национальной технологической инициативы». Планируется создать 60 технологических коворкингов, где смогут обучаться и работать не менее 1 тыс.человек. Таким образом студенты и сотрудники смогут также найти инвесторов для своих проектов.

Общий объем грантов составит 210 млн рублей. В первый год вузы-участники смогут получить максимум 791 тыс. рублей, во второй – свыше 1,1 млн рублей, в третий – более 1,4 млн рублей.

 

#бизнес #вузы россии #высшее образование
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