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Студенты и постоянные доноры пополнили казанский банк крови на 50 литров за день
В день проведения донорской акции «День студента» Республиканский банк крови пополнился на 50 литров. Об этом сообщили в пресс-службе Республиканского центра крови.
Всего на акцию откликнулись более 140 человек, донорами крови стали 110 человек. Центр крови посетили как студенты ВУЗов, так и постоянные доноры, которые пришли на донорскую акцию, чтобы помочь другим.
Волонтеры помогали в организации праздника, а также проведении для всех желающих донорского квеста «Завтрак донора» – 1 станция и 2 станция - «Игра слов», где доноры с интересом провели время и получили памятные сувениры.
В результате проведенного мероприятия банк крови пополнился на 50 литров.
«Благодарим организаторов и всех участников акции за ответственный подход к благому делу, интересное и полезное времяпрепровождение! Сегодня вы помогли другому, сделав доброе дело. Так пусть доброта окружает и вас!» – указано на странице центра во «Вконтакте».
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