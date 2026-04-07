Студенты Елабужского колледжа плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Студенты Елабужского политехнического колледжа присоединились к волонтёрской работе в поддержку специальной военной операции. Активисты «Молодой Гвардии» и участники «Движения Первых» помогают в подготовке материалов для изготовления маскировочных сетей.

Работа организована на базе гуманитарного штаба «Мы вместе». Студенты занимаются нарезкой и подготовкой тканей, необходимых для плетения сетей, которые впоследствии будут направлены военнослужащим в зону проведения спецоперации.

Как отмечается, этот процесс требует усидчивости и внимательности. Участники волонтёрского движения осознают значимость своей работы и стремятся внести вклад в поддержку военнослужащих.

В колледже подчеркнули, что участие молодёжи в таких инициативах свидетельствует о высокой гражданской ответственности и активной жизненной позиции студентов.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.