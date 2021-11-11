Студенты челябинского вуза получат материальную помощь за вакцинацию от Covid-19

По три тысячи рублей выплатят студентам Южно-Уральского государственного университета в Челябинске за прививку от коронавируса, сообщает РИА Новости .

«По решению руководства Южно-Уральского государственного университета студенты очной формы обучения (бакалавриат, магистратура, специалитет, аспирантура), привившиеся от новой коронавирусной инфекции, получат единовременную материальную помощь к стипендии», — уточняется в сообщении пресс-службы вуза.

Бюджетникам и студентам, обучающимся на контрактной основе, выплатят по 3 тыс. рублей (до вычета НДФЛ). Чтобы получить выплату, нужно предоставить QR-код о вакцинации с сайта госуслуг.