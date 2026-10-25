Студенты-целевики Минфина Татарстана смогут получать стипендию в 3 тыс. рублей

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Студенты, которые учатся в вузах по целевым договорам с Министерством финансов Татарстана, смогут получать ежемесячную стипендию в размере 3 тыс. рублей. Соответствующий проект постановления Кабинета министров республики предусматривает распространение выплат на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2026 года. Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Получить стипендию смогут студенты, которые учатся очно за счет федерального бюджета и заключили договор о целевом обучении с Минфином Татарстана. После окончания вуза они должны будут отработать не менее трех лет в Департаменте казначейства министерства или его территориальных органах по полученной специальности.

Еще одно условие – отсутствие задолженности по налогам и сборам.

Стипендию назначат один раз на весь период обучения. Минфин будет ежегодно формировать списки получателей до 1 октября и до 1 февраля. Деньги станут перечислять ежемесячно на счета студентов в российских банках – в течение 10 рабочих дней после поступления средств, но не позднее 29-го числа месяца.

Выплаты прекратят, если студента отчислят из вуза, в том числе в связи с призывом на военную службу, если он оформит академический отпуск или по собственной инициативе перейдет на обучение, условия которого не соответствуют целевому договору.

При восстановлении в вузе или возвращении из академического отпуска студент сможет снова претендовать на стипендию, если продолжит обучение по прежнему договору. О возникновении таких обстоятельств необходимо письменно сообщить в министерство в течение 30 дней. Это также может сделать вуз.

Выплаты прекратят с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором возникли соответствующие обстоятельства. Если у студента появится задолженность по налогам и сборам на 1 сентября или 1 января следующего года, стипендию приостановят до ее погашения. После этого выплаты возобновят с первого числа следующего месяца, причем студенту также перечислят деньги за период приостановки.

Если договор о целевом обучении расторгнут из-за того, что студент не освоил образовательную программу, не устроился на работу в Департамент казначейства или территориальные органы либо не отработал установленный срок, ему придется полностью возместить расходы на стипендию. В течение 10 рабочих дней после расторжения договора министерство направит уведомление с расчетом суммы.

На возврат средств в бюджет Татарстана отводится 30 дней с момента получения уведомления. Если деньги не вернут в срок, министерство примет меры по их взысканию в соответствии с законодательством.