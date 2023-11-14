Студенты-архитекторы и дизайнеры из 15 регионов побывали в школах Татарстана

В Казань прибыли студенты старших курсов по архитектуре и дизайну — участники проекта «Школа мечты». Молодые люди отправились в экспедицию по регионам, во время которой знакомятся с лучшими практиками дизайна школьных пространств. Об этом «Татар-информу» рассказала Алена Август, член команды проекта, куратор студенческих экспедиций.

В общей сложности в программу вошли 24 школы в регионах, а также Звездный городок, экскурсия по ВДНХ в Москве и посещение казанского вуза.

Прибыв в Татарстан, гости из разных 15 регионов регионов — от Москвы до Владивостока — посетили лицей «Иннополис», многопрофильный лицей №188 и школу «Адымнар», Международную школу и многопрофильный лицей «Унбер».

Путешествие по стране и знакомство с лучшими практиками позволят студентам развить насмотренность и получить дополнительные знания и квалификации в области социального дизайна.

По итогам проекта участники представят собственные дизайн-проекты модернизации образовательных учреждений. А в целом подобные инициативы, надеются организаторы, помогут решить вопросы качественного обновления школ страны.

Федеральный проект «Школа мечты», в котором теперь более 35 региональных команд, готовит для регионов онлайн-курс лекций от ключевых экспертов и будет делиться со всей страной опытом, полученным в экспедициях.