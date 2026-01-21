news_header_top
Руc Тат
СВО 21 января 2026

Студенты Альметьевского колледжа встретились с ветеранами СВО

В Альметьевском профессиональном колледже прошла встреча студентов с ветеранами специальной военной операции.

Гостями стали гвардии сержант Артем Ванюков и гвардии старший сержант Глеб Меркулов. Они поделились с молодежью своими историями службы, рассказали о трудностях, которые приходилось преодолевать, и уроках, вынесенных за годы службы.

«Такие встречи помогают студентам понять, что значит защищать Родину и быть частью большой команды», – отметили организаторы мероприятия.

Важно подчеркнуть, что Артем Ванюков является участником, а Глеб Меркулов – победителем программы «Батырлар. Герои Татарстана».

Программа, реализуемая по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова, направлена на формирование кадрового резерва из числа ветеранов и участников СВО, а также на оказание им всесторонней поддержки в профессиональной и общественной деятельности.

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ

#СВО
