Студенты-активисты из КНИТУ сыграли в квиз, посвященный антикоррупционной тематике

Сегодня в казанском лагере «Заречье» около 80 студентов-активистов из КНИТУ-КХТИ приняли участие в квизе, посвященном теме противодействия коррупции. Состязающиеся разделились на восемь команд, они совместно отвечали на вопросы и проверяли свою эрудицию.

«В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией проводятся подобные мероприятия в образовательных организациях с целью сформировать у подрастающего поколения антикоррупционное мышление. В этом вопросе молодежи уделяется особое внимание. Они должны понимать, что коррупция — негативное явление, а также то, к каким последствиям она может привести», — прокомментировал мероприятие главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

Он напомнил, что Международный день борьбы с коррупцией будет отмечаться 9 декабря. Именно в этот день в ООН была подписана Конвенция о противодействии коррупции.

Команды студентов записывали ответы на специальный лист бумаги, который затем передавали членам жюри. Они считали количество правильных ответов и выставляли баллы. Квиз прошел как часть школы, организованной для студентов-общественников из КНИТУ-КХТИ. Они приехали в «Заречье» на четыре дня, где участвуют в разных активностях, при этом получая новые знания, пояснил начальник социально-психологического отдела вуза Дмитрий Чугунов.

«В школе актива мы обучаем ребят важным вещам. Среди наших тем — повышение юридической грамотности, личная и общественная безопасность, противодействие коррупции и экстремизму и многое другое. Мы выбрали именно игровой формат, а не лекционный, чтобы студентам было интереснее», — добавил он.

Школа актива объединила студентов первого и второго курсов. Они ответственно подошли к игре и подготовились к ней заранее, заметил один из участников квиза — студент второго курса Руслан Балдин.

«Важно понимать, что коррупция — это плохо во всех ее проявлениях. Наша команда уже настроилась на победу, мы даже специально подготовились, прочитав тематические статьи в интернете», — заявил перед началом игры студент.

По итогам игры студенты получили памятные подарки с символикой вуза.