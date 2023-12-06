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Студенты аграрного колледжа в Алексеевском изготовили буржуйки для бойцов СВО
В Алексеевском районе РТ студенты аграрного колледжа изготовили буржуйки для бойцов СВО. Печи уже скоро отправятся на новые территории в числе прочего гуманитарного груза. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава района Сергей Демидов.
«Молодцы, ребята! Во все времена Победа приближалась и ковалась в тылу», — написал он.
Накануне, в День добровольцев, глава Алексеевского района посетил районный волонтерский штаб. Там проводился итоговый форум добровольцев района.
Отмечается, что идеей добровольчества «болеют» алексеевцы всех возрастов.
Так, Сергей Назаренко помогает онкобольным детям. Сергей Аксёнов отправил 800 кг мёда бойцам СВО. А объединение женщин «Сердәшләр» из Сухих Курналей постоянно направляют нашим защитникам домашние заготовки.
«Спасибо нашим помощникам — волонтёрам за жизненную позицию и реальные дела!» — поблагодарил Демидов.
Президент России Владимир Путин отмечал, что милосердие, сострадание, стремление прийти на помощь тем, кому трудно, — это те ценности, которые не знают границ.
Фото: телеграм-канал Сергея Демидова.
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