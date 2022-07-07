Студенты 30 стран пройдут обучение в Летнем кампусе Президентской академии в Татарстане

Международный Летний кампус Президентской академии откроется в Татарстане с 13 по 26 июля. Более 200 талантливых студентов из разных стран объединятся в команды для работы над тематическими проектами. В этом году тема Кампуса – «Идеи. Ценности. Знания», – сообщает пресс-служба организаторов.

«В этом году в состав команд войдут более 90 студентов Президентской академии из 20 регионов России, а также 85 учащихся из Татарстана. Кроме того, свыше 30 иностранных студентов прибудут на кампус из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и других стран-партнеров, включая Китай, Армению, Беларусь, Киргизию, Казахстан, Вьетнам и другие. Еще 12 ребят приедут на Кампус из ДНР в рамках сотрудничества с Донецкой академией управления и государственной службы», - говорится в сообщении.

Участники кампуса будут готовить проекты по 4 темам: «Поддержка молодежного предпринимательства», «Поддержка молодежного туризма», «Поддержка ИТ-индустрии и сферы инноваций», а также «Поддержка молодежных инициатив в сфере образования». Данные темы напрямую связаны с масштабными изменениями, происходящими в России и в мире.

Программа Летнего кампуса включает не только образовательную, но и культурно-развлекательную программу. Для студентов проводятся творческие конкурсы, интеллектуальные игры, а также экскурсии по достопримечательностям Республики Татарстан и столицы региона – Казани.

Международный Летний кампус Президентской академии – уникальный ежегодный образовательный проект для молодежи. Миссия кампуса заключается в создании условий для общения талантливых молодых людей и формирования нового поколения интеллектуальной элиты страны. Учебная программа образовательного мероприятия включает интерактивные занятия и встречи с ведущими учеными, государственными деятелями, представителями крупнейших компаний, которые делятся с участниками своим опытом.

Организаторами Летнего кампуса выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Правительство Татарстана и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).