Студенту из РТ грозит срок за передачу данных СБУ о друзьях, заключивших контракт

18‑летний житель Набережных Челнов стал фигурантом уголовного дела о госизмене. Как стало известно «Татар-информу», молодой человек, обучавшийся в местном колледже, вступил в переписку с украинскими спецслужбами.

Несколько его друзей ранее подписали контракты с Вооруженными силами РФ и отправились в зону СВО. Студент сообщил украинской стороне сведения о них. По данным агентства, взамен кураторы пообещали помочь ему с переездом на Украину – юноша хотел уехать туда из‑за семейных корней.

Кроме того, он распространял в колледже проукраинские листовки, за что был отчислен.

Недавно молодого человека задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Во время проверки выяснилось, что он контактировал с украинскими кураторами и передавал им информацию. По информации «Татар-информа», ему грозит срок за государственную измену.