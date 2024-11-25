Студентов Химического института КФУ эвакуировали из-за короткого замыкания

В здании Химического института КФУ произошло короткое замыкание на втором этаже. К счастью, возгорание не произошло.



Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, студентов эвакуировали, пострадавших нет.



Службы сработали оперативно. Все неполадки были устранены, в ближайшее время учебный процесс продолжится в штатном режиме.