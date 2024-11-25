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Происшествия 25 ноября 2024 10:36

Студентов Химического института КФУ эвакуировали из-за короткого замыкания

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В здании Химического института КФУ произошло короткое замыкание на втором этаже. К счастью, возгорание не произошло.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, студентов эвакуировали, пострадавших нет.

Службы сработали оперативно. Все неполадки были устранены, в ближайшее время учебный процесс продолжится в штатном режиме.

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