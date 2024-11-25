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Студентов Химического института КФУ эвакуировали из-за короткого замыкания
В здании Химического института КФУ произошло короткое замыкание на втором этаже. К счастью, возгорание не произошло.
Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, студентов эвакуировали, пострадавших нет.
Службы сработали оперативно. Все неполадки были устранены, в ближайшее время учебный процесс продолжится в штатном режиме.
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