Студентов Татарстана обучили навыкам туристического гостеприимства

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по туризму

Пятьдесят студентов-волонтеров АНО «Ассамблея туристских волонтеров Республики Татарстан» освоили навыки гостеприимства на образовательной смене «ТурПрофи». Она прошла в детском оздоровительном лагере «Добрый» под руководством экспертов туристической отрасли республики.

Смену организовали при поддержке Государственного комитета Татарстана по туризму и Министерства по делам молодежи республики. Ассамблея проводит такие образовательные программы с 2011 года. Их цель – обучать волонтеров, мотивировать их на создание собственных проектов и знакомить с профессионалами туристического бизнеса.

В этом году в смене участвовали студенты профильных учебных заведений: Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, Казанского федерального университета, Университета управления «ТИСБИ», Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, а также профильных колледжей Татарстана.

В рамках образовательной программы участники подробнее изучили направления «сервис», «туризм» и «гостиничное дело». Перед студентами выступили эксперты отрасли.

Ресторатор Римма Гарипова рассказала о роли ресторанов в культурной жизни региона. В лекции «Ресторан как социокультурный код» она рассмотрела, как ресторанный бизнес отражает местные особенности, влияет на городскую среду и становится площадкой для общения.

Исполнительный директор Ассоциации отельеров Казани и Татарстана Александра Юшутина поделилась опытом развития гостиничного бизнеса.

Генеральный директор ООО «Туристско-информационный центр» Любовь Ковалева провела лекцию «Креативный ДНК экскурсий». Она рассказала о том, как создавать интересные маршруты и находить уникальные детали, которые привлекают путешественников.

Член оргкомитета смены Никита Тихонов посвятил выступление современным медиаинструментам. На лекции «Инструмент современного медиа» он объяснил, как искусственный интеллект помогает блогерам и авторам, которые рассказывают о туризме.

Подготовка туристических волонтеров помогает решать задачи национального проекта «Туризм и гостеприимство», направленного в том числе на развитие кадрового потенциала отрасли.