Студентов ссузов приглашают к участию в конкурсе «С малой родины моей начинается Россия»

Студентов среднего профессионального образования приглашают к участию в творческом конкурсе «С малой родины моей начинается Россия», сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«В Татарстане организован творческий конкурс, который состоится 27 января на базе Нурлатского аграрного техникума. В нем могут принять участие обучающиеся профессиональных образовательных организаций, — отметили в министерстве. — Конкурс является одной из форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию».

Для участия в конкурсе принимаются творческие и исследовательские работы, отражающие любые темы, касающиеся истории малой родины и семьи, по двум номинациям.

В первой номинации «История малой родины» можно подать работы по истории населенного пункта, природно-климатическим особенностям местности, численности населения, а также о предприятиях и учреждениях социально-бытовой сферы, местных достопримечательностях.

В номинации «Малая родина начинается с семьи» принимаются работы, предполагающие оригинальное представление своей родословной.