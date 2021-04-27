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Ру Тат
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27 апреля 2021  12:34

Студентов отпустят на допканикулы с 1 по 10 мая после объявленных Путиным нерабочих дней

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Российские вузы предоставят студентам дополнительные каникулы в период с 1 по 10 мая в рамках объявленных Владимиром Путиным нерабочих майских дней. Соответствующий приказ уже подготавливают специалисты Минобрнауки РФ, сообщает ТАСС.

«Скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы», — пояснил журналистам замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев.

Он добавил, что конкретные формулировки и график учебного процесса будут определяться указом ректора каждого вуза.

Ранее Президент РФ Владимир Путин объявил промежуток между предстоящими майскими праздниками нерабочими днями. После нововведений время отдыха россиян продлится с 1 по 10 мая.

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