Студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение из-за кори

Один случай кори выявили в МГИМО, по данному факту начато эпидемиологическое расследование, сообщает ТАСС.

Корь обнаружили у одного из студентов вуза.

В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация находится под контролем.

В настоящее время студенты МГИМО переведены на дистанционное обучение до 13 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.