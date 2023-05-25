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Происшествия 25 мая 2023 14:52

Студентов МГИМО перевели на дистанционное обучение из-за кори

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Один случай кори выявили в МГИМО, по данному факту начато эпидемиологическое расследование, сообщает ТАСС.

Корь обнаружили у одного из студентов вуза.

В Роспотребнадзоре отметили, что ситуация находится под контролем.

В настоящее время студенты МГИМО переведены на дистанционное обучение до 13 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

#заболели корью #МГИМО
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