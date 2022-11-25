Студентов-медиков КГМУ начали обучать с помощью виртуальной лаборатории и видеолекций

Для студентов медико-профилактического дела в Казанском государственном медицинском университете разработали современную образовательную программу. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе вуза.

Программу разработали в КГМУ совместно с Университетом Иннополис, ее представили сегодня на форуме цифровой трансформации в образовании, бизнесе и госуправлении.

«Цель любой образовательной программы — это подготовить и воспитать такого специалиста, который будет адекватен тем требованиям, которые предъявляет ему профессия и общество в современном мире. Разработка программы "Медико-профилактическое дело" для КГМУ оказалось драйвером развития и для самих преподавателей, поскольку применяются новые системы в образовании, в частности, массовые онлайн курсы, геймификация. Эти продвижения достигаются на методическом, образовательном уровне и дают очень хороший эффект для подготовки студентов», – отметил ректор университета Алексей Созинов.

Он подчеркнул, что нельзя просто дать знания, необходимо их иллюстрировать и научить применять на практике.

Образовательная программа включает семь онлайн-курсов по специальности, для них в КГМУ сняли 280 тематических видеороликов.

Проректор, директор департамента цифровой трансформации КГМУ Денис Зуев объяснил «Татар-информу», что классические лекции и практики с внедрением этой программы никуда не ушли, они лишь модернизировались.

Студенты-медики, помимо медицинских знаний, узнают, как использовать сквозные цифровые технологии в своей будущей работе.

В программу входит и «Виртуальная микробиологическая лаборатория» – это программный комплекс из трех отдельных модулей.

«Виртуальная микробиологическая лаборатория позволяет вузу максимально доступно, без использования дорогостоящего оборудования научить студента работать с самыми современными технологиями. Визуализация, максимально приближенная к реальной жизни, позволяет наблюдать и самим создавать все необходимые научные и рабочие процессы, даже те, которые невозможно создать на базе того или иного отдельного вуза. Эта работа и безопасна, и незаменима для дистанционного обучения в том числе», – объяснил проректор.

Программа даже может дать оценку знаний с помощью интерактивного опросника.

КГМУ опробовал программу не только на своей базе, но и в Башкирском и Оренбургском государственных медицинских университетах. В свою очередь, университет Иннополис будет рекомендовать образовательную программу «Медико-профилактическое дело» к тиражированию в стране.

«Не сомневаюсь, что программа будет воспринята по всей России», – заключил ректор КГМУ Созинов.