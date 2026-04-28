Студентов КФУ провели по Казанской Ратуше в День парламентаризма

В День российского парламентаризма Штаб общественной поддержки «Единой России» организовал экскурсию для студентов. Мероприятие прошло в рамках проектов «Моя карьера с «Единой Россией» и «Внимание! Профессия». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Участниками стали студенты третьего курса Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета. Для них провели экскурсию в Казанскую Ратушу.

Будущие специалисты в сфере коммуникаций увидели, где проходит основная работа представительного органа муниципального образования Казани.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Во время экскурсии студентам рассказали об истории здания. Казанская Ратуша была построена в 1854 году как дом Дворянского собрания. Она расположена на центральной площади города рядом с театром оперы и балета, Большим концертным залом и Кабинетом министров Татарстана.

В разные периоды здесь проходили балы, концерты и дворянские собрания, а в советское время – заседания Верховного Совета республики. В 1997 году здание передали мэрии Казани, после чего его реконструировали. После обновления оно стало четырехэтажным и включает десять залов.

Во время экскурсии студенты осмотрели парадную лестницу из темного мрамора, украшенную статуями XIX века «китаец с китаянкой» – это единственный элемент, сохранившийся от исторических интерьеров. Также им показали Белый зал с колоннадой и другие значимые помещения.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

В завершение встречи ивент-менеджеры штаба, политологи Георгий Зубко и Александр Ткачев, провели для студентов практическую игру по имиджмейкингу.

Заместитель руководителя штаба Анастасия Исаева отметила, что в День российского парламентаризма организаторы постарались объединить историческую и практическую части программы.

По ее словам, студенты узнали, с чего начиналась представительная власть в России, какую роль Казанская Ратуша играет в жизни города сегодня, а также попробовали себя в роли имиджмейкеров. Она подчеркнула, что такой опыт особенно важен для тех, кто планирует карьеру в политике и сфере коммуникаций.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Проект «Внимание! Профессия» реализуется при поддержке секретаря Татарстанского регионального отделения партии, Почетного Председателя Государственного Совета Татарстана Фарида Мухаметшина. Уже несколько лет он знакомит школьников и студентов с ведущими организациями и структурами республики, включая органы власти, общественные и социальные учреждения.

Основная цель проекта – помочь молодым людям определиться с выбором профессии и показать, какие специалисты востребованы в современной экономике.