Студентов из Удмуртии осудили за кражу оборудования стоимостью в 1 млн из теплиц в РТ

Двоих студентов из Удмуртской республики отправили за решетку за кражу оборудования из тепличного комплекса в Чистополе, сообщил и.о. официального представителя прокуратуры РТ Руслан Гусамов.

В июне 2019 года вечером молодые люди подъехали к теплицам индустриального парка Чистополя. Надев маски, юноши проникли внутрь, связали охраннику руки и ноги и заперли его в подсобке. После этого они вынесли из теплиц оборудование на на общую стоимость свыше миллиона рублей.

На студентов завели уголовное дело по статье «Грабеж группой лиц с применением насилия в особо крупном размере». Свою вину они признали, но ущерб не возместили. Суд отправил молодых людей на 4,5 года в колонию строгого режима. В пользу потерпевшего с осужденных взыскали стоимость похищенного.