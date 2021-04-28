news_header_top_970_100
Мишустин в Казани примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета
Мишустин в Казани примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета
Бекмамбетов поблагодарил Татарстан за помощь в создании фильма «Девятаев»
Бекмамбетов поблагодарил Татарстан за помощь в создании фильма «Девятаев»
Казань одной из первых в России сможет отказаться от использования иловых полей
Казань одной из первых в России сможет отказаться от использования иловых полей
Ру Тат
news_header_bot_970_100
28 апреля 2021  11:16
Павел Климчак

Студентов из Удмуртии осудили за кражу оборудования стоимостью в 1 млн из теплиц в РТ

news_top_970_100

Двоих студентов из Удмуртской республики отправили за решетку за кражу оборудования из тепличного комплекса в Чистополе, сообщил и.о. официального представителя прокуратуры РТ Руслан Гусамов.

В июне 2019 года вечером молодые люди подъехали к теплицам индустриального парка Чистополя. Надев маски, юноши проникли внутрь, связали охраннику руки и ноги и заперли его в подсобке. После этого они вынесли из теплиц оборудование на на общую стоимость свыше миллиона рублей.

На студентов завели уголовное дело по статье «Грабеж группой лиц с применением насилия в особо крупном размере». Свою вину они признали, но ущерб не возместили. Суд отправил молодых людей на 4,5 года в колонию строгого режима. В пользу потерпевшего с осужденных взыскали стоимость похищенного.

Удмуртия Теплицы кража оборудования
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное