Студентов и выпускников вузов приглашают к участию в олимпиаде «МагистриУм»

Студенты 3-5 курсов вузов, а также их выпускники могут принять участие в олимпиаде «МагистриУм», организованной Казанским федеральным университетом. Об этом сообщили в пресс-службе КФУ.

Олимпиада «МагистриУм» включена в перечень мероприятий для предоставления грантов Президента РФ лицам, поступившим на обучение в образовательные организации высшего образования, научные организации по программам магистратуры, на 2025/26 учебный год.

Победители и призеры заключительного этапа получат в электронной форме сертификаты, дипломы КФУ и возможность поступить в Казанский федеральный университет на обучение по программам магистратуры без вступительных испытаний.

Иностранные граждане, победившие в олимпиаде, получают возможность обучаться по программам магистратуры в пределах выделенной квоты.

Участие в олимпиаде бесплатное. Она проводится по более чем 30 профилям, среди которых геология, педагогическое образование, экология, религиоведение, прикладная информатика и другие.

Олимпиада проводится в два этапа:

Отборочный этап – в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий с 1 по 30 ноября 2024 года (регистрация и прохождение тестирования на сайте «Буду студентом»);

Заключительный этап – с 27 января по 8 февраля 2025 года.