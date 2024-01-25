Студентом года Татарстана 2023 стала учащаяся Энергоуниверситета Гузель Газетдинова

В Казани, в КРК «Пирамида», прошло награждение лауреатов премии «Студент года Республики Татарстан 2023». Гран-при вручил Раис РТ Рустам Минниханов. Приз получила студентка Казанского государственного энергетического университета Гузель Газетдинова.

«Мы уже 19 лет проводим эту премию, где определяем самых успешных и активных, хотя здесь и так собраны лучшие из лучших. Искренне хочу поблагодарить вас за жизненную позицию. Вы не только передовики в учебе, но и занимаетесь волонтерской и общественной деятельностью и спортом. Вы будущее нашей республики и страны. Думаю, все номинанты достойны», — обратился к собравшимся в зале студентам Рустам Минниханов.

В этом году на премию было подано рекордное количество заявок: более 530 из 29 вузов республики. Всего в Казани сегодня наградили победителей в двадцати номинациях: «Староста года», «Интеллект года», «Иностранный студент года», «Спортсмен года», «Творческая личность года», «Медийщик года», «Доброволец года», «Общественник года», «Предприниматель года», Гран-при «Студент года Республики Татарстан 2023», «Орган студенческого самоуправления года», «Студенческая научная организация года», «Студенческая организация года», «Студенческий творческий коллектив года», «Студенческое медиа года», «Студенческий проект года», «Студенческий спортивный клуб года», «Студенческий творческий клуб года», «Студенческий совет общежития года», «Студенческий творческий коллектив года» и «Патриотическое объединение года».

«Несмотря на то, что сегодня День студента, считаю, что в первую очередь мы должны поблагодарить педагогов и учителей. Студенчество — это самая яркая пора в жизни каждого человека. Это новые знакомства, контакты, возможности. Я всегда радуюсь за наших ребят, потому что такого огромного количества разных возможностей никогда не было. Сегодня я призываю вас быть еще активнее», — отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, который награждал победителя в одной из номинаций.

Лауреатов и победителей в каждой номинации награждали знаковые личности Татарстана, сферы деятельности которых связаны с направлением премии. Так, приз лучшему патриотическому клубу года вручил Герой России Расим Баксиков.

«Хочу посоветовать нашим студентам поменьше отвлекаться на праздники. Необходимо для страны и себя лично понимать, что ты профессионал своего дела. Нам нужны здоровые, сильные кадры. Желаю вам удачи, здоровья, поздравляю всех с праздником», — заявил он.

Победителя в другой номинации, «Орган студенческого самоуправления года», наградил космонавт-испытатель Роскосмоса, Герой России Сергей Рыжиков. Он сказал, что и сам по сей день является студентом, и поделился воспоминаниями о тех годах, когда сам был курсантом.

«Вспоминаю выражение моих молодых лет: „Кто был студентом, тот помнит юность, кто был курсантом, тот знает жизнь”. Студентом я являюсь до сих пор и понимаю, что жизнь я так и не познал, а юность забывать не хочется. Студенческое самоуправление — это еще один пример, что необходимо самоорганизовываться ежедневно и ежечасно», — улыбнулся космонавт.

Лучшее студенческое медиа года наградил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«Мне было особенно приятно, что все заявки были яркие, талантливые и креативные. У нас большие планы на вас в этом году, мы хотим активно с вами взаимодействовать. Уверен, что все участники стали победителями», — отметил он.

Особенностью этого года стало то, что победителей не просто объявляли в микрофон на сцене: их имена оказались интегрированы в песни-хиты разных лет.

Обладателем Гран-при стала студентка Энергоуниверситета Гузель Газетдинова. Она является руководителем межвузовского конкурса красоты и таланта «Яз гүзәле», автором проекта «Онлайн-марафон красоты на татарском языке», а также одним из победителей грантового конкурса «Студенческий стартап года» в прошлом году.

«Для меня большое счастье жить в моем любимом Татарстане, развиваться здесь и вносить свой вклад в его развитие. Мы, молодежь республики, — самые везучие, потому что мы живем в таком красивом и комфортном регионе, можем пользоваться возможностями, которые создаются здесь. Мы очень ценим это и сделаем всё, чтобы преумножить это богатство», — поделилась впечатлениями после победы студентка.

Вместе с Гран-при премии студентка получила возможность обучения в любом вузе мира по программе «Алгарыш».