Студентом года — 2024 в Татарстане стала учащаяся Казанского инновационного университета

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана наградили победителей премии «Студент года Республики Татарстан — 2024». Гран-при получила студентка Набережночелнинского филиала Казанского инновационного университета имени Тимирясова Светлана Вяткина. Ее наградил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Встречаться в таком формате со студенчеством — замечательная традиция. Республика у нас по-настоящему студенческая. У нас в вузах обучаются более 150 тыс. молодых людей, в том числе и из других стран. Вы — счастливые люди, потому что получаете образование в Татарстане, где работают огромное количество масштабных предприятий, где ваши навыки обязательно пригодятся», — обратился к собравшимся на церемонии студентам глава республиканского парламента.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Мухаметшин также пожелал учащимся хорошей учебы, новых друзей, удачи, успехов и крепкого здоровья.

В этом году в конкурсе приняли участие 198 студентов, которые соревновались в 20 номинациях. За 11 дней участники прошли 51 испытание, демонстрируя свои навыки и достижения. Среди заданий очного этапа конкурсантов ждали собеседования, тестирования, проведение мастер-классов, самопрезентации, кейсы и многое другое.

«Премия проходит в юбилейный, 20-й раз. На ней мы традиционно чествуем лучших студентов по разным направлениям деятельности: добровольчество, наука, спорт, творчество и многие другие. Мы всегда должны поощрять успехи и победы в студенческой среде. „Студент года" способствует развитию студенческого управления и актива», — заметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ставшая обладательницей Гран-при премии Светлана Вяткина получала стипендию Президента России в 2023-2024 годах и поддержку в рамках конкурса «Росмолодежь. Гранты» на проект научно-образовательной игры «Наукополия», а также входила в топ-100 студентов России.

«Я безумно счастлива стоять сегодня здесь, на этой сцене, в качестве победителя премии „Студент года Республики Татарстан". Очень рада, что живу и развиваюсь в таком классном и инновационном регионе», — сказала победительница.

Задачи премии соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети».

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 59 млрд рублей.

Видео: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»