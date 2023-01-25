Студентом года-2022 в Татарстане стал аспирант КФУ Никита Лихачев

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Казани состоялась церемония вручения премии «Студент года Республики Татарстан», где поощрили учащихся и студенческие объединения, которые ярко проявили себя в 2022 году. Главный приз получил аспирант КФУ Никита Лихачев. Награду ему вручила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

«Республика Татарстан всегда характеризуется как один из ярчайших регионов России. Все это есть благодаря труду ваших родителей, бабушек, дедушек, преподавателей, которые сегодня с вами в зале. Я вижу молодых, самобытных, особенных, независимых студентов. Помните, что рядом с вами всегда есть взрослые, которые всегда желают вам только побед, здоровья и движения вперёд», — отметила Фазлеева.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Традиционно, премия вручалась по 19 номинациям: 10 индивидуальных («Доброволец», «Староста», «Иностранный студент», «Интеллект», «Медийщик» и пр.) и 9 коллективных («Орган студенческого самоуправления года», «Студенческая научная организация», «Проект», «Совет общежития» и пр.). Награду победители получали из рук видных деятелей, руководителей ведомств республики и их заместителей.

«В этом году по всем номинациям поступило более 400 заявок со всей республики. Самыми популярными стали „Интеллект года“, „Гран-при“ и „Общественник года“ — более 50 заявок. Главным призом лучшего студента года традиционно станет обучение за рубежом по программе „Алгарыш“», — сообщил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Он добавил, что премия «Студент года» проходит в республике уже 18-й раз. Она направлена на самореализацию молодежи по самым разным направлениям и демонстрирует значимость студенчества в развитии экономики Татарстана.

Новшеством этого года стало то, что по девяти категориям одному из номинантов, помимо победителя, вручается специальный приз.

Обладателем Гран-при стал аспирант КФУ Никита Лихачев, который в 2022-м стал одним из лучших студенческих спортивных менеджеров России, а также вошел в состав Молодежного парламента при Госдуме РФ от Татарстана. А возглавляемый им ССК «Казанские Юлбарсы» занял третье место на Всероссийском конкурсе лучших студенческих спортивных клубов.

«Я участвовал в премии уже в третий раз. Для меня это возможность подать пример другим и показать, что все было не зря. Все получилось как в спорте. Не сразу все становятся чемпионами, за каждым титулом стоит большой труд и упорство», — поделился победитель.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Этот год станет для него последним в КФУ, после окончания вуза он планирует продолжить работу в спортивном направлении, а именно стать пресс-атташе одного из профессиональных спортивных клубов.