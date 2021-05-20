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Ру Тат
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20 мая 2021  10:52
Полина Шевчук

Студентку челнинского колледжа наказали за фейки о якобы готовящимся теракте в школе

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Как стало известно ИА «Татар-информ», вечером 11 мая 16-летняя студента колледжа выложила на странице Instаgram сообщение о том, что в одной из школ Автограда готовится теракт. Кроме того, девушка призывала родителей не отпускать детей в учебные заведения.

Распространительницу слухов удалось установить. Как пояснила челнинка, ей в соцсетях пришло сообщение от неизвестного с информацией о готовщейся атаке. Она, не проверив достоверность, опубликовала все в Сети.

За фейки девушку оштрафовали на 15 тыс. рублей. 

#фейки #фейковый пост #ЧП в казанской школе
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