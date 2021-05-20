Студентку челнинского колледжа наказали за фейки о якобы готовящимся теракте в школе

Как стало известно ИА «Татар-информ», вечером 11 мая 16-летняя студента колледжа выложила на странице Instаgram сообщение о том, что в одной из школ Автограда готовится теракт. Кроме того, девушка призывала родителей не отпускать детей в учебные заведения.

Распространительницу слухов удалось установить. Как пояснила челнинка, ей в соцсетях пришло сообщение от неизвестного с информацией о готовщейся атаке. Она, не проверив достоверность, опубликовала все в Сети.

За фейки девушку оштрафовали на 15 тыс. рублей.