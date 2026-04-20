Студентки нижнекамского медколледжа заняли призовые места в конкурсе «Профессионалы»

Студентки ГАПОУ «Нижнекамский медицинский колледж», представлявшие Татарстан на Итоговом (межрегиональном) этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», заняли призовые места. Об этом сообщает Минздрав РТ.

Команда из Татарстана представляла республику по компетенциям «Акушерское дело» и «Персонализированные здоровьесберегающие технологии». Чемпионат проходил в Башкортостане с 13 по 17 апреля.

Студентка 3-го курса Азалия Кадырматова заняла третье место по специальности «Акушерское дело», а студентка 1-го курса Елизавета Яушева выиграла «бронзу» по специальности «Лечебное дело».

Чемпионат «Профессионалы» проводится по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети».