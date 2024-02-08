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Студентка Университета Иннополис заболела корью после посещения шести стран
В Университете Иннополис одна студентка заболела корью. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.
Сейчас она находится в инфекционной больнице под наблюдением специалистов, диагноз пока подтверждают. Этот случай санитарные врачи республики расценивают как завозной, потому что заболевшая в пределах инкубационного периода в январе этого года посетила шесть стран: Швейцарию, Францию, Италию, Испанию, Катар и Казахстан.
В настоящее время медицинские работники проводят анализ сведений о наличии вакцинации у всех контактных студентки. По предписанию ведомства, уже начали вакцинацию непривитых контактных по месту проживания и учебы. Их наблюдают медики.
«Предписания и рекомендации по переходу учебного процесса на дистанционный режим Управлением Роспотребнадзора по республике не выдавались», – подчеркнули в ведомстве.
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