Студентка стала 100-миллионной пользовательницей MAX и выиграла путешествие на Камчатку

фото: пресс-служба MAX

Студентка Президентской академии РАНХиГС Наталия Гладкова из Тулы оказалась 100-миллионным зарегистрировавшимся пользователем мессенджера MAX. За это она получила сертификат на семейную поездку, сообщает пресс-служба платформы.

Церемония награждения прошла 13 марта в московском офисе MAX. Девушке вручили не только сертификат, но и чемодан с набором необходимых для путешествия вещей.

Сама победительница призналась, что ранее никогда не выигрывала в конкурсах. Теперь она планирует отправиться с родными на Камчатку, чтобы увидеть китов, гейзеры, вулканы и Тихий океан. Гладкова назвала случившееся волшебством и напомнила, что мечтам свойственно сбываться.

Студентка также отметила, что практически все её окружение перешло в MAX из-за удобства обмена файлами и совершения звонков.

Напомним, что о регистрации 100-миллионного пользователя стало известно 10 марта. Ежедневно платформой пользуются 70 млн человек, совершая 28 млн звонков. С момента запуска через мессенджер отправлено около 62 млрд сообщений и проведено свыше 3 млрд звонков.