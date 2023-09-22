Студентка-медик из Татарстана поборется за звание «Мисс Россия-2023»

Екатерина Морозова, студентка педиатрического факультета КГМУ, руководитель медико-социального проекта «Наш ветеран» поборется за звание «Мисс Россия-2023». Об этом девушка сообщила на своей странице в соцсети.

«Делюсь с вами прекрасной новостью и исполнением моей мечты, я стала финалисткой главного национального конкурса красоты "Мисс Россия-2023"», – указала она на своей странице «ВКонтакте».

Фото: vk.com/morozzzzzzka

Финал Национального конкурса состоится 8 октября. Отмечается, что среди 85 тысяч девушек отобрали 50 финалисток, которые будут бороться за звание «Мисс Россия-2023», среди которых и студентка-медик из Татарстана.

В 2023 году Екатерина завоевала титул юбилейного конкурса красоты «Мисс Казань». Девушка учится на врача и ведет активную студенческую жизнь. Так, в мае 2023 года Екатерина провела мастер-класс по живописи для мам и пациентов Казанского хосписа.

Ранее Екатерина Морозова потратила часть выигрыша с конкурса на покупку медицинских товаров первой необходимости, которые были направлены военнослужащим в Лисичанск.