Студентка КНИТУ-КХТИ завоевала золото чемпионата DigitalSkills-2021

III отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам WorldSkills DigitalSkills-2021 завершился победой Кристины Шариной (кафедра дизайна КНИТУ-КХТИ) — она завоевала золото в компетенции «Промышленный дизайн» (тренеры — доценты КНИТУ-КХТИ Эльмира Хамматова и Роман Коваленко).

По словам Кристины, задание было сверхсложным: за три дня было необходимо провести дизайн-исследование, создать эскизный дизайн-проект и провести трехмерное моделирование, создать техническую документацию, визуализацию и прототип, а также пройти через защиту проекта.

Победа студентки КНИТУ позволила Республике Татарстан выйти на второе место неофициального медального зачета. Всего татарстанцы стали обладателями 8 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. Первыми стали представители Москвы, завоевавшие 39 медалей.