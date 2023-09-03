Студентка КФУ выиграла миллионный грант на создание национальной мебели

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Магистрантка Института дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета Эльвира Мингалимова получила грант в 1 млн рублей на реализацию проекта «Разработка и производство прототипов национальной мебели с учетом традиций и особенностей регионов России». Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Мингалимова, ранее окончившая КГАСУ, стала победительницей конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Студентка, уже четыре года работающая дизайнером интерьера, уверена, что потребителям не хватает отечественной дизайнерской мебели. «Многие мебельные бренды ушли из России. В связи с этим возникла необходимость импортозамещения», — заметила она.

Победительница грантового конкурса хочет создать первую дизайнерскую коллекцию мебели, облик которой будет отсылать к характерным чертам татарской национальной культуры. Предполагается изготовить такие предметы, как стул, столы (рабочий, журнальный, обеденный), торшер, диван-софа и тумба.

«Я изучаю татарские национальные узоры, затем буду их интерпретировать в принты, которые планируется использовать при росписи отдельных элементов мебели, а также для резьбы по дереву. Кроме того, я занимаюсь выявлением национальных кодов <…>, которые тоже найдут отражение в нашей коллекции», — пояснила магистрантка.

В свою очередь научный руководитель Мингалимовой — доцент кафедры конструктивно-дизайнерского проектирования ИДиПИ Степан Новиков отметил, что после создания мебели с характерными чертами «казанского» дизайна предполагается «создание коллекций мебели, в которых найдут отражение особенности различных регионов России».

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