Студентка Казанского медколледжа стала победительницей EuroSkills

Студентка Казанского медицинского колледжа Екатерина Садыкова стала победительницей Европейского чемпионата рабочих профессий EuroSkills, проходившего в австрийском Граце с 22 по 25 сентября. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Студентка Казанского медицинского колледжа Садыкова Екатерина Александровна на Европейском чемпионате рабочих профессий EuroSkills <…> заняла первое место (золотая медаль) по компетенции „Медицинский и социальный уход“», — сообщила собеседница агентства.

На снятом из зала во время объявления победителей видно, как болельщики российской сборной приветствуют успех казанской студентки.

Чемпионат EuroSkills представляет собой международные соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей в возрасте до 25 лет, которые проводятся каждые два года в одной из стран — участниц WorldSkills Europe (всего их 31).

В основной состав национальной сборной России в этом году вошли 57 конкурсантов из 15 регионов страны, включая Татарстан. Всего соревнования собрали около 400 участников из различных европейских стран.

Россияне состязались в таких областях, как строительство и строительные технологии, производство, инженерные, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, транспорт и логистика, сфера услуг.

Первенства по стандартам WorldSkills в России ежегодно организуются в соответствии с требованиями федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». Как и другие нацпроекты, он реализуется начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.