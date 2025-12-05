news_header_top
Происшествия 5 декабря 2025 10:42

Студентка казанского медколледжа лишилась 2,5 млн, доверившись мошенникам

Студентка казанского медицинского колледжа стала жертвой телефонных мошенников. В результате обмана девушка перевела злоумышленникам более 2,5 млн рублей.

На телефон 20-летней девушки поступали звонки с двух номеров. Неизвестные, представившиеся сотрудниками органов безопасности, запугали студентку. Они заявили, что с ее банковских счетов якобы готовится несанкционированный перевод крупной суммы на нужды ВСУ, что грозит не только потерей денег, но и уголовным преследованием.

Под предлогом защиты и декларирования средств мошенники предложили девушке перевести все деньги на безопасные счета. Студентка выполнила указания и перечислила 2 533 400 рублей на предоставленные реквизиты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Оперативники установили, что телефоны, с которых осуществлялись звонки, зарегистрированы в Великобритании и на территории Запорожской области.

