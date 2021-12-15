Студентка Казанского инновационного университета стала волонтером года в Татарстане

В Казани прошла церемония вручения премии «Добрый Татарстан». На ней определили лучших волонтеров по различным направлениям, а также выбрали лучшего добровольца года в республике. Им стала студентка Казанского инновационного университета имени Тимирясова Лиана Файзулина.

Перед началом церемонии к волонтерам обратился Председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин, который зачитал приветственное письмо от Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Каждый год мы чествуем лучшие добровольческие объединения и людей, внесших большой вклад в это общественное движение. Сегодня сотни тысяч граждан России бескорыстно совершают добрые поступки ради блага других, показывая пример истинной гражданственности и патриотизма. Добровольчество получило новый импульс для своего развития в борьбе против коронавируса. Работа волонтеров стала во многом определяющей для оказания помощи нуждающимся гражданам. Многие из вас по зову сердца и души выполняли различную работу. Считаю, что о таких поступках нужно писать и говорить как можно больше», — отмечается в письме руководителя республики.

Также Мухаметшин подчеркнул, что Татарстан по праву считается лидером добровольческого движения в России и третий год подряд получает звание «Регион добрых дел», подтверждая статус ресурсного центра по развитию добровольчества.

«Мы высоко ценим вашу работу и будем оказывать всемерную поддержку», — обратился к участникам мероприятия Председатель Госсовета.

В настоящее время в волонтерском движении участвуют почти 90 тыс. татарстанцев. Особенно возросло его значение с началом пандемии коронавируса, подчеркнул министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Волонтеры — это те люди, которые по зову сердца делают очень большие, важные и нужные дела. Особенно мы это ощущаем последние два года. Это почти 90 тыс. человек, которые помогают людям по разным направлениям», — отметил министр.

На церемонии были определены лучшие волонтеры по разным направлениям деятельности: экологическому, социальному, туристическому и другим. Самая главная награда, Гран-при премии «Добрый Татарстан», досталась студентке Казанского инновационного университета имени Тимирясова, волонтеру «Молодежки ОНФ» Лиане Файзулиной.

«В прошлом году я выиграла награду „Доброволец года“ акции взаимопомощи „Мы вместе“. За это время круг моей волонтерской деятельности значительно вырос. Поэтому я подалась на номинацию Гран-при, потому что я чувствую, что моя работа стала направлена на оказание помощи людям в зонах ЧС, пострадавшим от коронавируса и многим другим», — сообщила победительница.

Она пояснила, что ее организация принимает участие в самых разных мероприятиях — от посадки деревьев до ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Кроме того, сейчас она начала уделять много внимания обучению волонтеров по оказанию первой медицинской помощи.

«С марта 2020 года я поняла, что очень важно получать искреннюю благодарность, когда люди смотрят тебе в глаза и говорят, как им было важно, что в трудную минуту кто-то оказался рядом», — заключила обладательница Гран-при.